Скорость мотоциклиста 1 км/мин.Какое расстояние он проедет за 5часов?
Математика
Скорость мотоциклиста 1 км/мин.Какое расстояние он проедет за 5часов?
Ответ(ы):
Гость:
60*5=300(км) ответ:мотоциклист проедет за 5 часов 300км
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