Кто написал стихотворение вот моя деревня

Литература
Кто написал стихотворение вот моя деревня
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Иван суриков(1841-1880)-"Детство"(вот моя деревня,вот мой дом родной...)
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