"Что значит быть счастливым?" По рассказу А.И. Куприна "Куст Сирени" Небольшое сочинение,пожалуйста!!!!!!

Литература
"Что значит быть счастливым?" По рассказу А.И. Куприна "Куст Сирени" Небольшое сочинение,пожалуйста!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для героев А. И. Куприна наивысшим счастьем является любовь, причём ,любовь чистая ,достойная самопожертвования. В рассказе "Куст сирени" Вера ради своего любимого продала свои драгоценности.Даже отдала самое дорогое кольцо с солитером .Она пошла смотреть как садят эти кусты бегела,мешала рабочим.На завтрашний день история с сиренью закончилась хорошо .Николай был радостным и ел с аппетитом ,а Верочка была счастлива что её любимому было хорошо.
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