Даю 40 баллов за понятный ответ. Дано натуральное число n, вычислить: p=(1-1/2)(1-1/4)(1-1/6)x...x(1-1/2n)

Информатика
Даю 40 баллов за понятный ответ. Дано натуральное число n, вычислить: p=(1-1/2)(1-1/4)(1-1/6)x...x(1-1/2n)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Так как по условию дано число натуральное n, значит имеет смысл организовать вычисления с помощью цикла For. //Pascal var i,n:integer; p:real; begin   readln(n);   //так как находим произведение ряда,   //то превый член ряда равен 1   p:=1;   for i:=1 to n do p:=p*(1-1/(2*i));   writeln(p); end.
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