Даю 40 баллов за понятный ответ. Дано натуральное число n, вычислить: p=(1-1/2)(1-1/4)(1-1/6)x...x(1-1/2n)
Информатика
Даю 40 баллов за понятный ответ. Дано натуральное число n, вычислить: p=(1-1/2)(1-1/4)(1-1/6)x...x(1-1/2n)
Ответ(ы):
Гость:
Так как по условию дано число натуральное n, значит имеет смысл организовать вычисления с помощью цикла For. //Pascal var i,n:integer; p:real; begin readln(n); //так как находим произведение ряда, //то превый член ряда равен 1 p:=1; for i:=1 to n do p:=p*(1-1/(2*i)); writeln(p); end.
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