Даю 40 баллов за понятный ответ. Дано натуральное число n, вычислить: p=(1-1/2)(1-1/4)(1-1/6)x...x(1-1/2n)

Так как по условию дано число натуральное n, значит имеет смысл организовать вычисления с помощью цикла For. //Pascal var i,n:integer; p:real; begin readln(n); //так как находим произведение ряда, //то превый член ряда равен 1 p:=1; for i:=1 to n do p:=p*(1-1/(2*i)); writeln(p); end.