Какие растения предпочитают расти на свету ель береза кислица ,очиток
Окружающий мир
Какие растения предпочитают расти на свету ель береза кислица ,очиток
Ответ(ы):
Гость:
Светолюбивые растения: ель береза кислица
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