Вспоините о предшествующих попытках России получить выход к Балтийскому морю.Можно ли было решить эту задачу мирным,дипломатическим путём?С меня пивас)

История
Вспоините о предшествующих попытках России получить выход к Балтийскому морю.Можно ли было решить эту задачу мирным,дипломатическим путём?С меня пивас)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нельзя ,т.к вся Европа была против выхода России к Балтийском морю т.к она (Европа) потеряла бы торговлю
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