Вспоините о предшествующих попытках России получить выход к Балтийскому морю.Можно ли было решить эту задачу мирным,дипломатическим путём?С меня пивас)
История
Вспоините о предшествующих попытках России получить выход к Балтийскому морю.Можно ли было решить эту задачу мирным,дипломатическим путём?С меня пивас)
Ответ(ы):
Гость:
Нельзя ,т.к вся Европа была против выхода России к Балтийском морю т.к она (Европа) потеряла бы торговлю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Литература
"Что значит быть счастливым?" По рассказу А.И. Куприна "Куст Сирени" Небольшое сочинение,пожалуйста!!!!!!
Информатика
Даю 40 баллов за понятный ответ. Дано натуральное число n, вычислить: p=(1-1/2)(1-1/4)(1-1/6)x...x(1-1/2n)
Русский язык
Русский язык