ПОМОГИТЕ НАЙТИ АНТОНИМ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 К СЛОВУ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 1) Переговариваться на незнакомом собеседнику языке считается бестактным прежде всего среди людей, не доверяющих друг другу 2) Более того, мои друзья были насто...

Русский язык
ПОМОГИТЕ НАЙТИ АНТОНИМ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 К СЛОВУ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 1) Переговариваться на незнакомом собеседнику языке считается бестактным прежде всего среди людей, не доверяющих друг другу 2) Более того, мои друзья были настолько тактичны, ·что при мне договаривались насчёт меня именно на своём, непонятном мне языке, чтобы я не по­дозревал о всех тяготах организации моего быта: поселения, сопровождения и маршрутов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Бестактным — тактичным
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