Сколько листов бумаги, купил каждый из трех учителей, если у одного 23 учеников, у д??угого 27 учеников, у третьего 30 учеников? Всего тремя учителями было куплено 480 листов бумаги, на каждого ученика равное количество листов....

Математика

Сколько листов бумаги, купил каждый из трех учителей, если у одного 23 учеников, у д??угого 27 учеников, у третьего 30 учеников? Всего тремя учителями было куплено 480 листов бумаги, на каждого ученика равное количество листов. Выбери верный ответ:

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