Напишите 10 слов на казахском языке в винительном падеже
Қазақ тiлi
Напишите 10 слов на казахском языке в винительном падеже
Ответ(ы):
Гость:
На вопрос кто? Анапы Станы Алтайды Асемді Мұғалімді На вопрос что? Алма Тақта Кітап Білім
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько листов бумаги, купил каждый из трех учителей, если у одного 23 учеников, у д??угого 27 учеников, у третьего 30 учеников? Всего тремя учител...
Русский язык
ПОМОГИТЕ НАЙТИ АНТОНИМ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 1 К СЛОВУ ИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2 1) Переговариваться на незнакомом собеседнику языке считается бестактным прежде ...