Напишите 10 слов на казахском языке в винительном падеже

Қазақ тiлi
Напишите 10 слов на казахском языке в винительном падеже
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