Из двух посёлков, расстояние между которыми 54 км, одновременно выехали на лыжах навстречу друг другу Максим и Слава. их встреча произошла спустя 2 ч. с какой скоростью ехал Максим, если Слава ехал со скоростью 13 км/ ч.

Математика

Из двух посёлков, расстояние между которыми 54 км, одновременно выехали на лыжах навстречу друг другу Максим и Слава. их встреча произошла спустя 2 ч. с какой скоростью ехал Максим, если Слава ехал со скоростью 13 км/ ч.

Автор: Гость