Из двух посёлков, расстояние между которыми 54 км, одновременно выехали на лыжах навстречу друг другу Максим и Слава. их встреча произошла спустя 2 ч. с какой скоростью ехал Максим, если Слава ехал со скоростью 13 км/ ч.
Математика
Из двух посёлков, расстояние между которыми 54 км, одновременно выехали на лыжах навстречу друг другу Максим и Слава. их встреча произошла спустя 2 ч. с какой скоростью ехал Максим, если Слава ехал со скоростью 13 км/ ч.
Ответ(ы):
Гость:
Слава проехал 13*2=26 км, значит Максим проехал 54-26=28 км, а его скорость 28:2=14 км/ч Ответ : 14 км/ч
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