Ці добпа мы ахоўваем прыроду?тэкст тыпу разважэння

Беларуская мова
Ці добпа мы ахоўваем прыроду?тэкст тыпу разважэння
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Гость:
Чтоооо оооооооооооооо
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