Яка маса вуглекислого газу прореагує із 20 г. барій оксиду?

Химия
Яка маса вуглекислого газу прореагує із 20 г. барій оксиду?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   Х г                        20 г   CO2         +          BaO       =    BaCO3n = 1 моль              n = 1 мольМ = 44 г/моль        М = 153 г/мольm = 44 г                 m = 153 гХ г СО2    -    20 г ВаО44 г СО2  -   153 г ВаОm(CO2) = 44 * 20 / 153 = 6 г

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