Яка маса вуглекислого газу прореагує із 20 г. барій оксиду?
Химия
Яка маса вуглекислого газу прореагує із 20 г. барій оксиду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х г 20 г CO2 + BaO = BaCO3n = 1 моль n = 1 мольМ = 44 г/моль М = 153 г/мольm = 44 г m = 153 гХ г СО2 - 20 г ВаО44 г СО2 - 153 г ВаОm(CO2) = 44 * 20 / 153 = 6 г
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