Сумма двух чисел равна 10. Если одно число увеличить в 3 раза, а другое оставить без ??зменения, то в сумме эти числа дадут 14. Найди исходные числа. (В решении задачи используй две переменные и построй затем графики получен...

Алгебра

Сумма двух чисел равна 10. Если одно число увеличить в 3 раза, а другое оставить без ??зменения, то в сумме эти числа дадут 14. Найди исходные числа. (В решении задачи используй две переменные и построй затем графики полученных линейных уравнений) Ответ: Исходные числа: и (первым записывай меньшее число)

Автор: Гость