Сумма двух чисел равна 10. Если одно число увеличить в 3 раза, а другое оставить без ??зменения, то в сумме эти числа дадут 14. Найди исходные числа. (В решении задачи используй две переменные и построй затем графики получен...

Алгебра
Сумма двух чисел равна 10. Если одно число увеличить в 3 раза, а другое оставить без ??зменения, то в сумме эти числа дадут 14. Найди исходные числа. (В решении задачи используй две переменные и построй затем графики полученных линейных уравнений) Ответ: Исходные числа: и (первым записывай меньшее число)
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Автор: Гость
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Гость:
X+y=10 3x+y=14 извини,не получается ,фото отправить
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