Помогите пожалуйста) С заданием 2

Английский язык
Помогите пожалуйста) С заданием 2
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Ответ(ы):
Гость:
1 старый гном 2веселая кура 3пустой ящик коробка
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