Яка масова частка феруму в оксидах що виражается формулами:FeO Fe2O3 Fe3O4
Химия
Яка масова частка феруму в оксидах що виражается формулами:FeO Fe2O3 Fe3O4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mr(FeO) = 56 + 16 = 72W(Fe) = Ar(Fe) * n / Mr(FeO) *100% = 56 *1 / 72 *100% = 78%Mr(Fe2O3) = 56 *2 + 16*3 = 160W(Fe) = Ar(Fe) *n / Mr(Fe2O3) *100% = 56 * 2 / 160 *100% = 70%Mr(Fe3O4) = 56*3 + 16*4 = 232W(Fe) = Ar(Fe)*n / Mr(Fe3O4) *100% = 56*3 / 232 *100% = 72%
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