Почему для измерения температуры наружного воздуха в холодных районах применяют термометры Со спиртом а не с ртутью
Физика
Почему для измерения температуры наружного воздуха в холодных районах применяют термометры Со спиртом а не с ртутью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ртуть переходит из жидкого состояния в твердое (замерзает) при температуре - 39 °С. В холодных районах температура бывает еще ниже, ртутный термометр работать не будет.
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