Чем спорофит отличается от гаметофита (мин. 3 отличия)???

Биология
Чем спорофит отличается от гаметофита (мин. 3 отличия)???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Спорофит гаплоидный. От спорофита идут споры, от гаметофита гаметы. Спорофит преймущественно у низших растений
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