Якби Т. Шевченко писав свої твори тільки російською мовою, зміг би досягти такої с??ави? обгрунтуй

Українська література
Якби Т. Шевченко писав свої твори тільки російською мовою, зміг би досягти такої с??ави? обгрунтуй
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку ,ні.Тому,що на той час не всі розуміли російську мову.Та російська не така милозвучна мова.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какую часть составляет: номер 205(б) заранее спосибо)))
Ответить
Математика
Найдите наибольшее трёхзначное число, кратное одновременно 2,15 и 17.
Ответить
Алгебра
Составьте по условию задачи уравнения, обозначив буквой x собственную скорость катера. За 5 часов движения вниз по реке и 3 часа по озеру катер п...
Ответить
Английский язык
Какая транскрипция у слова have a picnic
Ответить
Русский язык
Определите лишнее слово в ряду, свою точку зрения аргументируйте растение, отра??ль, росточек, подрасти, наращение, касательная, коса, заря.
Ответить