Якби Т. Шевченко писав свої твори тільки російською мовою, зміг би досягти такої с??ави? обгрунтуй
Українська література
Якби Т. Шевченко писав свої твори тільки російською мовою, зміг би досягти такої с??ави? обгрунтуй
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку ,ні.Тому,що на той час не всі розуміли російську мову.Та російська не така милозвучна мова.
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