Какую часть составляет: номер 205(б) заранее спосибо)))
Математика
Какую часть составляет: номер 205(б) заранее спосибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1дм=10 см 1м=100см 1м=1000мм если в кв, то 10*10=100 1/100=0,01 если в куб,то 10*10*10=1000 1/1000=0,001, и так дальше...дерзай)
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