Яки риси характеру були у Лиса Микита? (із казки Лис Микита)
Українська мова
Яки риси характеру були у Лиса Микита? (із казки Лис Микита)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хитрий спритний хоробрий сильний гордий мужній розумний рішучий терплячий обережний швидкий одночасно егоєстичний лицемірний хвалько
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