Який корінь до слів сонечко, сонячний, соняшник; земля, земляний, землянка, земелька

Українська мова
Який корінь до слів сонечко, сонячний, соняшник; земля, земляний, землянка, земелька
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый сон вовтором зем
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