Який об єм водню виділиться при взаємодії 460 г натрію з етанолом ? пожалуйста очень срочно надо!!!
Химия
Який об єм водню виділиться при взаємодії 460 г натрію з етанолом ? пожалуйста очень срочно надо!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
460 г ----------------------------------------- х л 2Na + 2HO - C2H5 => 2C2H5ONa + H2 46 г ------------------------------------------ 22,4 л х=V(H2) = 460 г*22,4 л/46 г = 224 л Ответ: 224 л
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