Який об єм водню виділиться при взаємодії 460 г натрію з етанолом ? пожалуйста очень срочно надо!!!

Химия

Який об єм водню виділиться при взаємодії 460 г натрію з етанолом ? пожалуйста очень срочно надо!!!

Автор: Гость