Якими бувають реакції людини на дію стрес-факторів?

Биология
Якими бувають реакції людини на дію стрес-факторів?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрес - це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму і готує його до фізичної активності типу супротиву, боротьби, до втечі.Під час стресу виділяються гормони, змінюється режим роботи багатьох органів і систем (ритм серця, частота пульсу тощо).Стресова реакція має різний прояв у різних людей: активна - зростає ефективність діяльності, пасивна - ефективність діяльності різко зменшується.На цьому і побудований психологічний тиск стресом. Коли в 1812 році французи, що відступали, потрапили в люті російські морози, для багатьох з них подібна екстремальна ситуація виявилася смертельною. І тут першорядне значення мало навіть не те, що у французів не було зимового одягу, а те, що в результаті тривалого стресу "поверхневі" резерви організму вичерпалися, а "глибокі" не встигли мобілізуватися.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ РАЗГАДАТЬ РЕБУС!
Ответить
Русский язык
Помогите пж какое окончание в слове сирени
Ответить
Математика
Вычислите 1)8*(-125)*(-0,16) 2)0,4*(-25)*(-5)*(-0,2)= 3)-5,46*20*(-5)*(-0,1)
Ответить
Биология
Почему для фотосинтеза нужен:свет ,углекислый газ
Ответить
Алгебра
В арифметической прогрессии (an) a1=3; a60=57
Ответить