Яку церемонію проводив Захар Беркут перед початком копних зборів? розкрийте її символічний зміст

Українська література
Яку церемонію проводив Захар Беркут перед початком копних зборів? розкрийте її символічний зміст
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Се була звичайна стародавня церемонія, що знаменувала очищення уст і прояснення ока». Очищення водою символізувало дії, необхідні при вирішенні важливих справ: усе бачити, тверезо мислити, говорити тільки правду
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