Яку церемонію проводив Захар Беркут перед початком копних зборів? розкрийте її символічний зміст
Українська література
Яку церемонію проводив Захар Беркут перед початком копних зборів? розкрийте її символічний зміст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«Се була звичайна стародавня церемонія, що знаменувала очищення уст і прояснення ока». Очищення водою символізувало дії, необхідні при вирішенні важливих справ: усе бачити, тверезо мислити, говорити тільки правду
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