Рассказчик приведённом фрагменте дважды упоминает истраченные 7 руб. Как называе??ся такой прием

Литература
Рассказчик приведённом фрагменте дважды упоминает истраченные 7 руб. Как называе??ся такой прием
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