Найти слова с приставкой: И послушалалась волна: тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько

Русский язык
Найти слова с приставкой: И послушалалась волна: тут же на берег она бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Послушалась, вынесла, отхлынула
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