Помогите выписать пять слов с безударными гласными в корне, для которых нужно под??брать проверочное слово, автор Г.Сапгир

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Помогите выписать пять слов с безударными гласными в корне, для которых нужно под??брать проверочное слово, автор Г.Сапгир

Автор: Гость