Помогите выписать пять слов с безударными гласными в корне, для которых нужно под??брать проверочное слово, автор Г.Сапгир
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Помогите выписать пять слов с безударными гласными в корне, для которых нужно под??брать проверочное слово, автор Г.Сапгир
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диво - удивился двор - на дворе травушка - на траве октябрь - в октябре упал - выпал
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