Сформулируйте вывод по двум таблицам 1 таблица Венский конгресс : Страны-победительницы Территории,полученные по решению Венского конгресса 2 таблица Сравнительные вопросы Консерватизм Либерализм Сентиментализм Анарх...
История
Сформулируйте вывод по двум таблицам 1 таблица Венский конгресс : Страны-победительницы Территории,полученные по решению Венского конгресса 2 таблица Сравнительные вопросы Консерватизм Либерализм Сентиментализм Анархизм
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ПврабукюаюКУеНЕРеееааааааааааа
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