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Медленно Какая часть какая часть речи медленно
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Медленно Какая часть какая часть речи медленно
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Наречие.Отвечает на вопрос (как?).
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