По определению U= ... и как это понять ?
Физика
По определению U= ... и как это понять ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По определению U=R*I согласно закону ома, напряжение(U) равно сопротивление(R) умноженное на силу тока(I)
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