Помогите!!!! Скажите 7-8 слов из басен Крылова с чередованием гласных в корнях
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Помогите!!!! Скажите 7-8 слов из басен Крылова с чередованием гласных в корнях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разбирать (из басни Волк и Ягненок) скачет (из басни Две собаки) убирает (из басни Кот и повар) дерут (из басни Квартет) располагает (из басни Лев на ловле) выбирать (из басни Павлин и соловей) равны (из басни Письмо о пользе желаний) сбирался (из басни Рыбья пляска).
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