Ящик с мандаринами и три три ящика с яблоками весят 75кг.сколько весит один ящик с яблоками если ящик с виноградом весит 15кг

Гость: Гость:

1Эту задачу можно решить с помощью построения простого уравнения.15+3*х=45 (То есть, ящик с виноградом (15 кг) + три ящика яблоками весят 45 кг.)Далее решаем это уравнение и получаем в ответе 10 килограммов.Один ящик с яблоками весит ровно 10 килограммов.