Ящик с мандаринами и три три ящика с яблоками весят 75кг.сколько весит один ящик с яблоками если ящик с виноградом весит 15кг
Математика
Ящик с мандаринами и три три ящика с яблоками весят 75кг.сколько весит один ящик с яблоками если ящик с виноградом весит 15кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Эту задачу можно решить с помощью построения простого уравнения.15+3*х=45 (То есть, ящик с виноградом (15 кг) + три ящика яблоками весят 45 кг.)Далее решаем это уравнение и получаем в ответе 10 килограммов.Один ящик с яблоками весит ровно 10 килограммов.
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