Является ли функцией зависимость между величинами :1)производительностью труда и выполненной работой за некоторые время; 2) выполненной работой за некоторые время и производительностью труда; 3) переменной x и ее модулем ; 4) м...

Математика
Является ли функцией зависимость между величинами :1)производительностью труда и выполненной работой за некоторые время; 2) выполненной работой за некоторые время и производительностью труда; 3) переменной x и ее модулем ; 4) модулем переменной x и переменной x
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом и четвёртом случае зависимость является функцией, а во втором и третьем случаях не является функцией.
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