Является ли равенство k2+t2=(k+t)2−2ktтождеством? Докажи. После тождественных преобраз??ваний в правой части получится выражение: Вывод: равенство является или не является тождеством Дам 90 баллов

Алгебра

Является ли равенство k2+t2=(k+t)2−2ktтождеством? Докажи. После тождественных преобраз??ваний в правой части получится выражение: Вывод: равенство является или не является тождеством Дам 90 баллов

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