Является ли равенство k2+t2=(k+t)2−2ktтождеством? Докажи. После тождественных преобраз??ваний в правой части получится выражение: Вывод: равенство является или не является тождеством Дам 90 баллов

Алгебра
Является ли равенство k2+t2=(k+t)2−2ktтождеством? Докажи. После тождественных преобраз??ваний в правой части получится выражение: Вывод: равенство является или не является тождеством Дам 90 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
^ - знак степени k^2+t^2= (k+t)^2-2kt k^2+t^2= k^2+2kt+t^2-2kt k^2+t^2= k^2+t^2 Что и требовалось доказать.
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