Решить задачу(устно). поезд проехал 690км. первые 8 часлв он ехал со скоростью 70км\ч. ??стальную часть пути он поехал за 2 часа. с какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?

Математика

Решить задачу(устно). поезд проехал 690км. первые 8 часлв он ехал со скоростью 70км\ч. ??стальную часть пути он поехал за 2 часа. с какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?

Автор: Гость