Решить задачу(устно). поезд проехал 690км. первые 8 часлв он ехал со скоростью 70км\ч. ??стальную часть пути он поехал за 2 часа. с какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?

Математика
Решить задачу(устно). поезд проехал 690км. первые 8 часлв он ехал со скоростью 70км\ч. ??стальную часть пути он поехал за 2 часа. с какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*70=560км,690-560=130км оставшийся путь,130:2=65км/час скорость в течении 2 часов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диагональ боковой грани куба равна 6корней из 2. Найдите сторону основания и длину диагонали куба
Ответить
Математика
#912 помогите пожалуйста
Ответить
Физика
Пожалуйста помогите мне я вам тоже могу помочь
Ответить
Химия
CH3CHO-C2H5OH-CH3COOC2H5-CH3COOH-(CH3COO)2MG помогите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Так беспомощно грудь холодела,но шаги мои были легки синтаксический разбор
Ответить