Решить задачу(устно). поезд проехал 690км. первые 8 часлв он ехал со скоростью 70км\ч. ??стальную часть пути он поехал за 2 часа. с какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?
Математика
Решить задачу(устно). поезд проехал 690км. первые 8 часлв он ехал со скоростью 70км\ч. ??стальную часть пути он поехал за 2 часа. с какой скоростью проехал поезд остальную часть пути?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*70=560км,690-560=130км оставшийся путь,130:2=65км/час скорость в течении 2 часов
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