Так беспомощно грудь холодела,но шаги мои были легки синтаксический разбор
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Так беспомощно грудь холодела,но шаги мои были легки синтаксический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грудь - подлежащее, холодела - сказуемое, шаги - подлежащее, были легки - сказуемое
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