Коробка имеет форму прямоугольного параллелепипеда.Длина коробки равна c дм,шири??а на 5 дм меньше длины,а высота в 2 раза больше длины.Чему равен объём коробки?

Математика

Коробка имеет форму прямоугольного параллелепипеда.Длина коробки равна c дм,шири??а на 5 дм меньше длины,а высота в 2 раза больше длины.Чему равен объём коробки?

Автор: Гость