Коробка имеет форму прямоугольного параллелепипеда.Длина коробки равна c дм,шири??а на 5 дм меньше длины,а высота в 2 раза больше длины.Чему равен объём коробки?
Математика
Коробка имеет форму прямоугольного параллелепипеда.Длина коробки равна c дм,шири??а на 5 дм меньше длины,а высота в 2 раза больше длины.Чему равен объём коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина с ширина с-5 высота 2с объем сX(c-5)X2c
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