Составь рассказ "Наш друг Электроник"

Гость: Гость:

Электроник - это мальчик-робот. Внешне он ничем не отличается от подростка двенадцати лет. Да это и неудивительно. Ведь придумавший его профессор Громов взял за основу фото какого -то мальчика из журнала. Профессор научил робота всему, что должен уметь делать человек. Электроник умеет не только двигаться и говорить. Он также решает очень трудные математические задачи, легко выигрывает велогонку, а также показывает отличные результаты на уроке физкультуры. Ещё Электроник рисует, как художник, читает стихи, как артист, поёт, как Робертино Лоретти. Всё это хорошо, но роботу этого мало. Он хочет стать человеком по-настоящему, то есть научиться общаться с разными людьми, а не только с профессором и его помощницей. Из-за этого Электроник сбежал от профессора и познакомился с ребятами из нашего класса. Мы сразу же полюбили этого весёлого и доброго мальчика. Он легко нашёл общий язык со всеми нами. Электроник никогда не показывал своего превосходства, хотя знал намного больше, чем мы. Так случилось, что тот мальчик, с портрета которого был списан внешний облик Электроника, учился именно в нашем классе. И однажды мы решили узнать: а что будет, если робот пойдёт в школу вместо него. Сначала всё шло отлично. Но однажды кто-то из учителей увидел в газете объявление: "От профессора ушёл робот". Ниже была напечатана фотография. Теперь стало понятно, почему троечник вдруг неожиданно превратился в вундеркинда. В школе был грандиозный скандал. Робота пришлось вернуть профессору, а тому мальчику вместо которого робот несколько недель ходил в школу пришлось заново пересдавать все предметы.