Расположите металлы в порядке возрастания активности:Al, Na, Mg. дайте объяснение на ??сновании строения их атомов
Химия
Расположите металлы в порядке возрастания активности:Al, Na, Mg. дайте объяснение на ??сновании строения их атомов
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Гость:
Na; Mg; Al...........
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