Помогите решить 3 и 4 номер срочно
Математика
Помогите решить 3 и 4 номер срочно
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3) Ответы: 1,2,4 4) Решение: (1-3+2x) / (1 - 4x+8)=x (-2+2x)/(9-4x)=x (-2+2x)/ (9x-4(x^2))=1 -2+2x=9x-4(x^2) -4(x^2) +7x+2=0 D=49-(-4*4*2)=81=9^2 x1= (-7+9)/2*4=1/4 x2= (-7-9)/2*4= -2 Ответ: 1/4 и -2
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