В какие группы можно объединить даннве слова ?оса трава змея
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В какие группы можно объединить даннве слова ?оса трава змея
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оса насекомое трава растение змея животное а если общая группа то природа
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