Найдите значения выражения (2b-6)(6b+2)-6b(2b+6) при b= 2,7
Алгебра
Найдите значения выражения (2b-6)(6b+2)-6b(2b+6) при b= 2,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2b-6)(6b+2)-6b(2b+6) = 12b ² + 4b -36b -12 -12b² -36b = -68b -12 = - 4(17b +3) b = 2.7 -4 (17 * 2.7 +3) = -195.6
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