Найдите значения выражения (2b-6)(6b+2)-6b(2b+6) при b= 2,7

Алгебра
Найдите значения выражения (2b-6)(6b+2)-6b(2b+6) при b= 2,7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2b-6)(6b+2)-6b(2b+6) = 12b ² + 4b -36b -12 -12b² -36b = -68b -12 = - 4(17b +3) b = 2.7  -4 (17 * 2.7 +3) = -195.6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Проверочное слоао мёд .проверить д..
Ответить
Математика
Реши задачи вычисли и запиши ответы от веревки длина которой 36 м отрезали куски по 6 м сколько таких кусков можно получить из этой веревки задача ...
Ответить
Литература
Составь рассказ "Наш друг Электроник"
Ответить
Русский язык
В какие группы можно объединить даннве слова ?оса трава змея
Ответить
Окружающий мир
Что нового появилось в России при Петре 1
Ответить