Реши задачи вычисли и запиши ответы от веревки длина которой 36 м отрезали куски по 6 м сколько таких кусков можно получить из этой веревки задача 2 в ящике 64 кг перца каждый день из чего брали по 8 кг на сколько дней хватило ...

Математика

Реши задачи вычисли и запиши ответы от веревки длина которой 36 м отрезали куски по 6 м сколько таких кусков можно получить из этой веревки задача 2 в ящике 64 кг перца каждый день из чего брали по 8 кг на сколько дней хватило перца к задачам краткую запись

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