CH3CHO-C2H5OH-CH3COOC2H5-CH3COOH-(CH3COO)2MG помогите пожалуйста

Химия
CH3CHO-C2H5OH-CH3COOC2H5-CH3COOH-(CH3COO)2MG помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3CHO + H2 -> C2H5OH C2H5OH+CH3COOH->CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 + H2O -> CH3COOH + C2H5OH (наверное, это имелось ввиду) 2CH3COOH + Mg -> (CH3COO)2Mg + H2
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