CH3CHO-C2H5OH-CH3COOC2H5-CH3COOH-(CH3COO)2MG помогите пожалуйста
Химия
CH3CHO-C2H5OH-CH3COOC2H5-CH3COOH-(CH3COO)2MG помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3CHO + H2 -> C2H5OH C2H5OH+CH3COOH->CH3COOC2H5 CH3COOC2H5 + H2O -> CH3COOH + C2H5OH (наверное, это имелось ввиду) 2CH3COOH + Mg -> (CH3COO)2Mg + H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Коробка имеет форму прямоугольного параллелепипеда.Длина коробки равна c дм,шири??а на 5 дм меньше длины,а высота в 2 раза больше длины.Чему равен ...
Қазақ тiлi
Вставьте слова . 1.Спорт залында көрермен үшін....жасалған . 2. Балалар мұнда ... спорт??ен шұғылданады . 3. Кешен аумағына күн сəулесінен .... бат...
Русский язык