Диагональ боковой грани куба равна 6корней из 2. Найдите сторону основания и длину диагонали куба

Математика
Диагональ боковой грани куба равна 6корней из 2. Найдите сторону основания и длину диагонали куба
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сторона основания - это ребро куба Диагональ боковой грани (6√2) - гипотенуза прямоугольного треугольника Пусть х - ребра куба, тогда по теореме Пифагора : х²+х²=(6√2)² 2х²=72 х²=36 х=6 - ребро куба Диагональ куба найдем по теореме Пифагора в треугольнике, образованном из иагонали основания, ребра куба и диагонали куба: d²=6²+(6√2)²=108 d=√108=√(36*3)=6√3
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