912 помогите пожалуйста

Математика
912 помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1/4 Б)1/9 В)1/1000 Г)1/625 Д)1/125 Е)16/9=1 7/9 Ж)16/81 З) 1000/27=37 1/1000
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