Надо найти подлежащее в этом предложении вдали раздавались раскаты грома
Русский язык
Надо найти подлежащее в этом предложении вдали раздавались раскаты грома
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее будет "раскаты"
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