Надо найти подлежащее в этом предложении вдали раздавались раскаты грома

Русский язык
Надо найти подлежащее в этом предложении вдали раздавались раскаты грома
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подлежащее будет "раскаты"
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