Составить текст в котором говорится о моей любимой книге о животных

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Составить текст в котором говорится о моей любимой книге о животных
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя любимая книга о животных - животный мир. Эта книга очень интересна тем, что там все про них написано. Названия, породы, где они обитают, что едят и так далее. Так же в этой книге представлены иллюстрации, так страницы кажутся намного интереснее и красочней. Когда мне нечего делать, я сразу иду читать именно её. Чудесная книга!
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