Язык мой -друг,язык мой- враг.

Русский язык
Язык мой -друг,язык мой- враг.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Язык твой посивный но верно
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