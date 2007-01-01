Рассказ о звёздном небе

Гость: Гость:

Лето 2007 года я проводила на даче у своих тёти и дяди. Мне редко бывает там весело, и я всегда хотела уехать поскорее домой. Однако я и вовсе не подозревала, что на даче за городом есть что-то более интересное, чем речка и огород на участке. Был прохладный летний вечер. Уставшее солнце медленно опускалось и озаряло всё небо алым светом. От этого небо становилось нежно-оранжевым. Чем ниже опускалось солнце за горизонт, тем более фиолетовой становилась гладь безоблачного неба. Сумерки постепенно поглотили всё, и послышалось отчетливое стрекотание сверчка. Наступала ночь. Я и не заметила, как небо покрылось яркими звездами, но их ещё было мало.Холодало. Меня позвали на чай, и я поспешила к столу, накинув платок. Люди мало обращают внимания на ночное небо, а зря. Правда, в городе красивого звездного неба не увидишь, и даже в двенадцать часов ночи почти никто не поднимет голову наверх. Время перекинуло за полночь. Выпив чай, никем не замеченная, я выбежала на свое место. Подняв глаза и невольно раскрыв рот, я замерла на месте - это было просто восхитительно! Миллионы звезд, горячие и холодные, большие и маленькие, смотрели издалека на меня холодными яркими точками. Несколько звезд, две или три, мигали разными цветами, как будто кто-то там их переключал. Выше всех гордо сияла звезда Сириус - самая яркая звезда на звездном небе. Левее звезд сияла серебристая луна, гордо, спокойно и хладнокровно. Тогда она была простым месяцем. Невероятно - я видела то, что было нарисовано в моих энциклопедиях. Вспомнив астрономию, мне удалось различить созвездия Большой и Малой Медведицы, Ориона, Кассиопеи. Но это ещё не был конец того красивого представления. Разглядывая небо, я заметила белую туманность, по форме напоминающую разлитое молоко. Ну конечно, это же Млечный путь, галактика, в которой мы живем! Тысячи мелких, едва заметных огней прятались под белой тканью туманности. Одно из последних, что я увидела, это наш искусственный спутник. Среди ярких точек показалась одна очень яркая. Каково же было мое удивление, когда эта точка пошла вниз и наверх. Ракета? Нет, это был спутник... И наконец, под завершение этого спектакля, промелькнул падающий метеорит, который называют "падающей звездой". Я загадала свое самое сокровенное желание. Думаю, оно сбудетса Я сама не заметила, как начала засыпать. Нужно было идти в дом. Перед уходом я попрощалась со звездным и прекрасным небом. Как же это было красиво! Это мне запомнилось надолго!